Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк". Після проекту пара одружилася, а торік у них народився син Лев. Не забуває Квіткова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А на цей раз Даша показала, як обирає образ у своєму гардеробі, продемонструвавши всі етапи.

"Сьогодні збираюся на допрем'єрний показ фільму", - написала Даша під відео.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Боже, кожен образ щоразу шедевр", "Такий лук в стилі Кейт Міддлтон", "Я в захваті від вашої фігури, скажіть як ви харчуєтесь?) просто ПП або кета, або ще якісь варіанти?) спасибі", " Дашенька, яка Ви красива. Любуюсь Вами", "Образ шедевральний просто. Дуже стильно і жіночно".

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