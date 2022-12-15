Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк". После проекта пара поженилась, а в прошлом году у них появился сын Лев. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Даша показала, как выбирает образ в своем гардеробе, продемонстрировав все этапы.

"Сегодня собираюсь на допремьерный показ фильма", - написала Даша под видео.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Боже, каждый образ каждый раз шедевр", "Такой лук в стиле Кейт Миддлтон", "Я в восторге от вашей фигуры, скажите как вы питаетесь?) просто ПП или кета, или еще какие-то варианты?) спасибо", "Дашенька, какая Вы красивая. Любуюсь Вами", "Образ шедевральный просто. Очень стильно и женственно".

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