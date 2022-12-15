Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука, блогерка та нотаріус Христина Горняк нещодавно повернулася в Україну з відпустки в Австрії. Там вона планувала переосмислення свого професійного та особистого життя, а також хотіла перезимувати.
Христина вирішила відновити заняття бальними танцями та знайшла студію, вже відвідавши перші заняття. Кадрами вона поділилася у своїх Інстаграм-Сторіз та дала пораду жінкам.
Христина Горняк для занять танцями одягла чорний топ та коротку спідницю. Коли вона прийшла до студії, виявилося, що світло вимкнули. Але це не зупинило дівчину, і вона станцювала зі своїм новим партнером.
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Нотаріус розповіла, що здавалося, що її рухи вже непогано відточені і в неї все виходить. Але тренер показав їй відео з професійними танцюристами та Христина зрозуміла, що їй ще довго працюватиме над своїми рухами.
Христина Горняк порадила займатися танцями всім дівчатам, які хочуть прокачати свою грацію та жіночність, а також тим, хто бажає прищепити собі впевненість та попрацювати з комплексами, які турбують.
"Тому я дуже раджу, якщо вас турбує якийсь із цих моментів, то запишіться до класного тренера і довіртеся йому", - порадила вона.
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