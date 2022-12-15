Як пише Politeka.net , Олександра Мудра - відома українська блогерка, за якою стежать десятки тисяч українців. Цього року Олександра пішла на шоу "Холостяк", де бореться за серце Олександра Топольського, західного бізнесмена з українським корінням. Не забуває Мудра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Олександра похвалилася фігурою у чорному міні-купальнику. Зірка позувала біля басейну, вражаючи кожним вигином.
"Почитайте і тренуйся, бо лише жива душа здатна оживити душі", - написала Мудра під фотографією.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Вау, неймовірна", "Ідеальна", "Боже ну як можна бути такою ідеально красивою, неперевершена", "Красуня. Дуже схожа на мою хрещену", "Хтось там із дівчат говорив на вашу фігуру щось погане, я здивована, у тебе гарна фігурка.
Нагадаємо, фаворитка "Холостяка" Топольського відреагувала на скандальну суперечку з колишньою Цимбалюком.
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