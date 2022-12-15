Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, за которой следят десятки тысяч украинцев. В этом году Александра пошла на шоу "Холостяк", где борется за сердце Александра Топольского, западного бизнесмена с украинскими корнями. Не забывает Мудрая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Александра похвасталась фигурой в черном мини-купальнике. Звезда позировала у бассейна, впечатляя каждым изгибом.

"Почитайте и тренируйся, потому что только живая душа способна оживить души", - написала Мудрая под фотографией.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, невероятная", "Идеальная", "Боже ну как можно быть такой идеально красивой, непревзойденная", "Красотка. Очень похожа на мою крестную", "Кто-то там из девушек говорил на вашу фигуру что-то нехорошее, я удивлена, у тебя хорошая фигурка".

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