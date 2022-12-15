Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповіла, коли святкуватиме Різдво та Миколая, поділившись зворушливим відео, де її донечка Віра читає напам'ять віршик до свята.

"Мамця каже, що за старим звичаєм, що поки ще не сприймають нові (старі) дати, тому Різдво буде 7-го, а Миколай не приходив 6-го грудня. Я не переймаюся взагалі наразі. Буде йти час, ми змінюватимемо все поступово, звикатимемо до цього, привчатимемо до нових звичаїв наших дітей і так поступово переродимось", — пише Ольга Мартиновська.

Зірка "Мастер Шеф" також вирішила висловитися про українську мову.

"Поступово всі розмовлятимуть українською….прийде час! Головне, щоб не сварилися, не звинувачували, не гнівалися , не робили боляче - цього й так вже багато 🙈 І точно зараз не від дати Різдва і не від чистоти української мови з уст українців залежить наближення перемоги. Чисто суб’єктивні думки, не погоджуватися з ними це ок👌💙 Все налагодиться, мову виплекаємо, календар виправимо! Головне здихатися ворога, щоб продовжувати життя, а не смерть😞 Так що давайте не будемо цькувати один одного і тицяти пальцем в тих, хто не говорить ще рідною українською чи в тих, хто кутю їстиме в січні🙏 Все вилікується тільки любов’ю!", — наголосила Ольга.

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