Як повідомляє Politeka.net, ведучий найромантичнішого реаліті країни "Холостяк" не приховує, що сам уже давним-давно не холостяк. Чотирнадцять років тому 15 грудня Григорій Решетник та його кохана дружина Христина познайомилися На честь цієї події вони опублікували миле відео у себе в Інстаграм.

Подружжя розповіло в одному з інтерв'ю, що Христіні було 18 років, коли вона зустріла Григорія. Вона лише почала працювати у службі новин одного з центральних телеканалів країни. Гришу вона зустрічала кілька разів у коридорі, але знайомі один з одним вони не були.

Звела пару разом доля та їхній спільний друг Олексій Душка, колега Христини та одногрупник Григорія Решетника. Якось Льоша запросив жінку до боулінгу, але вона вирватися з роботи ніяк не могла. Все ж таки колезі вдалося її уболтати і там її познайомили з Григорієм. Він відразу почав приділяти увагу жінці і вони довго говорили, не в змозі розлучитися один з одним.

На новому відео можна побачити, що подружжя вбралося, адже їх запросили на зйомки. Тоді Григорій Решетник раптом згадав, що у нього із дружиною знаменна дата. А його дружина подякувала йому поцілунком за те, що він пам'ятає кожне важливе для них свято.

Христина зізналася, що для неї ці 14 років знайомства пролетіли як один день.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.