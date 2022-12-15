Ведущий самого романтического реалити страны "Холостяк" Григорий Решетник вдруг вспомнил, что у него с супругой знаменательная дата.

Как сообщает Politeka.net, ведущий самого романтического реалити страны "Холостяк" не скрывает, что сам уже давным-давно не холостяк. Четырнадцать лет назад 15 декабря Григорий Решетник и его любимая жена Кристина познакомились В честь этого события они опубликовали милое видео у себя в Инстаграм.

Супруги рассказали в одном из интервью, что Кристине было 18 лет, когда она встретила Григория. Она только начала работать в новостной службе одного из центральных телеканалов страны. Гришу она встречала несколько раз в коридор, но знакомы друг с другом они не были.

Свела пару вместе судьба и их общий друг Алексей Душка, коллега Кристины и одногруппник Григория Решетника. Однажды Леша пригласил женщину в боулинг, но она вырваться из работы никак не могла. Все же коллеге удалось ее уболтать и там ее познакомили с Григорием. Он сразу начал уделять внимание женщине и они долго болтали, не в силах расстаться друг с другом.

На новом видео можно увидеть, что супруги нарядились, ведь их пригласили на съемки. Тогда Григорий Решетник вдруг вспомнил, что у него с супругой знаменательная дата. А его жена поблагодарила его поцелуем за то, что он помнит каждый важный для них праздник.

Кристина призналась, что для нее эти 14 лет пролетели, как один день.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.