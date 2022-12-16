Найкращий варіант дізнатися, що ж хоче дитина отримати від Святого Миколая, це написати разом із нею листа, так і зробила Тоня Матвієнко.

Як повідомляє Politeka.net , 19 грудня багато українців відсвяткують День Святого Миколая , коли варто збиратися з родиною будинку, сходити до церкви та порадувати близьких приємними подарунками. Українська співачка Тоня Матвієнко зворушила посланням молодшої дочки Ніни до Святого Миколая. Фото листа вона показала в Інстаграм-Сторіз .

Найкращий варіант дізнатися, що ж хоче дитина отримати від Святого Миколая, це написати разом із нею листа. Дорослих про бажаний подарунок можна обережно запитати. Так ось дочка Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна теж підготувалася. 6-річна Ніна написала, що вона хотіла б одержати від святого Миколая.

Зокрема маленька Ніна зворушливо попросила про найголовніше у святого, щоб закінчилася війна. Ну, шукає, як справжня дівчинка, побажала новуб гарну спідницю.

Варто зазначити, що до війни Тоня Матвієнко зі своєю родиною проживала у будинку матері, української співачки Ніни Матвієнко . Після нападу росії на Україну співачка з дочками переїхала до Португалії, а потім із молодшої – до Великобританії. Старша донька артистки повернулася до України.



Мірзоян залишився в Україні та займається волонтерською діяльністю. Він живе разом із тещею.

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