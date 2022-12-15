Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво - відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримала Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Хіменес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Хіменес показав, як підготувався до блекауту.

"Я, який купив 3 генератори, 10 павербанків і 1000 ліхтариків", - написав Ектор. Після цього Ектор показав людину, яка запитана через лінію, де не відключають світло, оскільки на ній об'єкти критичної інфраструктури.

"Хто ще тут такий?" - запитав зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви круті, я немає стільки грошей щоб купити таку кількість. Тому генератора не купила, маю один ліхтарик, одні гірлянди на батарейках і два павербанки на сім'ю з п'яти осіб. А ви круті", "І я, яка не купила нічого, крім свічок" ", "Я, яка купила свічки і чекала чоловіка на вечерю при свічках, і він, який купив інвертор і зробив світло того ж вечора".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чим його вразили українці в умовах блекауту.

А ще Politeka повідомляла, що Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" поділився рецептом улюбленого колумбійського супу.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" дав свій рецепт відомої страви для святкового столу



