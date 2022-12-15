Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Хименес и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Хименес показал, как подготовился к блекауту.

"Я, который купил 3 генератора, 10 павербанков и 1000 фонариков", - написал Эктор. После этого Эктор показал человека, который запитан через линию, где не отключают свет, так как на ней объекты критической инфраструктуры.

"Кто еще тут такой?", - спросил звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы крутые, я нет столько денег чтобы купить такое количество. Поэтому генератора не купила, имею один фонарик, одни гирлянды на батарейках и два павербанка на семью из пяти человек. А вы крутые", "И я, которая не купила ничего кроме свечей", "Я, которая купила свечки и ожидала мужа на ужин при свечах, и он , который купил инвертор и сделал свет в тот же вечер".

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, чем его поразили украинцы в условиях блэкаута

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