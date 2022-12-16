Лідер "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до українців після поїздки на схід, поділившись на фото.

Як пише Politeka.net , Святослав Вакарчук - відомий український телеведучий, який є лідером гурту "Океан Ельзи". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу артист поділився фотографією із Дніпра після поїздки на схід.

"Повертаючись із поїздки на схід, заїхали до Дніпра. Прекрасна зимова погода. Гарні, усміхнені люди На хвилину забуваєш якийсь час. Але дні, проведені на фронті, вкотре нагадують: за мир і спокій треба боротися.

І ми боремося. Усі як один. І боротимемося. До Перемоги", – написав Вакарчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Фото в сердечко", "Який же красень", "Привітання рідному Дніпру", "Дякую за концерт у Гамбурзі, чекаю на концерт у кожному куточку нашої вільної незалежної України".

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