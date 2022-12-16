Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский телеведущий, который является лидером группы "Океан Эльзы". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артист поделился фотографией из Днепра после поездки на восток.
"Возвращаясь из поездки на восток, заехали в Днепр. Прекрасная зимняя погода. Красивые, улыбающиеся люди На минуту забываешь какое-то время. Но дни, проведенные на фронте, в который раз напоминают: за мир и покой надо бороться.
И мы боремся. Все как один. И будем сражаться. До Победы", - написал Вакарчук.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Фото в сердечко", "Какой же красавчик", "Приветствие родному Днепру", "Спасибо за концерт в Гамбурге, жду концерт в каждом уголке нашей свободной независимой Украины".
Напомним, любимица Вакарчука Соловий засветилась в компании эффектного красавца
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