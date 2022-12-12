Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Кристина поделилась кадрами премьеры новой песни "Юность".

"Юность.Премьера сингла и видео. 16/12/22", - написала Соловий.

Фанаты, включая Владимира Дантеса, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так это Жадан что ли….", "Это что, Жадан или мне показалось?)", "Вайбы Ланы Дель Рей", "ух ты, это что, Жадан? класс) должно быть", "это из клипа Into you Ariana Grande. Она взяла эту сцену что в тизере)", "Банальность – тональность", "Нормального мужика закадрила себе))", "значит, мне не одной это показалось))".

Напомним, любимица Вакарчука Кристина Соловий в ультра-мини не оставили мужчинам шансов

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