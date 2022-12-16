Як пише Politeka.net, Андрій Задворний – успішний український бізнесмен, який став переможцем шоу "Холостячка", де була головним героєм Злата Огнєвіч. Але після проекту Андрій одразу покинув співачку. Не забуває Задворний і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Задворний вирішив розповісти про росію та її можливе виключення з Ради безпеки ООН.

"Чи виключать Росію із Ради безпеки ООН", - написав у публікації і розповів, що така можливість є досить невеликою.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"З якого часу назва цієї недокрани пишеться з великої літери?", "Зараз у це мало хто вірить... Але було б дуже приємною новиною", "Звичайно є правові аспекти прийняття таких рішень, я не фахівець у цьому, але суб'єктивно мені здається , що коли держава-член вчиняє такі неприпустимі терористичні дії, то чому неможливе виключення за фактами порушення, які визнані міжнародною спільнотою, навіть стільки часу пройшло...".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний показав, як виглядав 9 років тому.

Також Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Задворний чесно зізнався, яку частину росія займає у його житті.

А ще Politeka писала, що переможець "Холостячки" Задворний показав, яке привітання передав окупантам



