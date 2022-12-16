Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - успешный украинский бизнесмен, который стал победителем шоу "Холостячка", где была главным героем Злата Огневич. Но после проекта Андрей сразу бросил певицу. Не забывает Задворный и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Задворный решил рассказать о россии и ее возможном исключении из Совбеза ООН.
"Исключат ли Россию из Совбеза ООН", - написал в публикации и рассказал, что такая возможность довольно небольшая.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"С каких пор название этой недостраны пишется с прописной буквы?", "сейчас в это немногие верят... Но было бы очень приятной новостью", "Конечно есть правовые аспекты принятия таких решений, я не специалист в этом, но субъективно мне кажется, что когда государство-член совершает такие недопустимые террористические действия, то почему невозможно исключение по фактам нарушения, которые признаны международным сообществом, более того уже столько времени прошло...".
Напомним, победитель "Холостячки" Задворный показал, как выглядел 9 лет назад
Также Politeka сообщала, что победитель "Холостячки" Задворный честно признался, какую часть россия занимает в его жизни
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