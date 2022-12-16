Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала однією із чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марта про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, фотороботами, а також особистими кадрами. А цього разу Марта поділилася ефектним фото, де позувала у сукні з вирізом.
"Коли все почалося в лютому, одного ранку, я зайшла в свою гардеробну кімнату і попрощалася: з гарним життям, своїми сукнями, що висять від стелі до підлоги на спеціальних кранштейнах. Попрощалася з музикою, фотографією. З усім, що дарувало радість" , – написала Адамчук.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Чекаю зустрічі", "Мартуся", "Така чарівна", "Березня, я тебе обіймаю, все правда. Тримаємося".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Російська мобілізація спрацювала": Залужний розкрив план нового наступу окупантів
У ЗСУ нові успіхи, з'явилися подробиці: "Просунулися в районі..."
Подумали, що землетрус: в росії після потужного вибуху почалася пожежа
Переселенці подали тисячі звернень "про порушення прав": у чому причини
Нагадаємо, брюнетка з "Жіночого кварталу" ідеально підкреслила форми вузькою сукнею
А ще Politeka писала, що брюнетка з "Жіночого кварталу" зважилася на експеримент, здивувавши українців
Також Politeka повідомляла, що брюнетка з "Жіночого кварталу" похвалилася кадрами з розкішного весілля