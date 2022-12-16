Як пише Politeka.net, Марта Адамчук - відома українська співачка, яка стала однією із чотирьох співачок "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Марта про Інстаграм, де ділиться своєю творчістю, фотороботами, а також особистими кадрами. А цього разу Марта поділилася ефектним фото, де позувала у сукні з вирізом.

"Коли все почалося в лютому, одного ранку, я зайшла в свою гардеробну кімнату і попрощалася: з гарним життям, своїми сукнями, що висять від стелі до підлоги на спеціальних кранштейнах. Попрощалася з музикою, фотографією. З усім, що дарувало радість" , – написала Адамчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаю зустрічі", "Мартуся", "Така чарівна", "Березня, я тебе обіймаю, все правда. Тримаємося".

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