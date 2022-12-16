Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук - известная украинская певица, которая стала одной из четырёх певиц "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Марта и об Инстаграм, где делится своим творчеством, фотоработами, а также личными кадрами. А в этот раз Марта поделилась эффектным фото, где позировала в платье с вырезом.
"Когда все началось в феврале, в одно из утра, я зашла в свою гардеробную комнату и попрощалась: с красивой жизнью, своими платьями, висящими от потолка до пола на специальных кранштейнах. Простилась с музыкой, фотографией. Со всем, что дарило радость", - написала Адамчук.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Жду встречи", "Мартуся", "Такая волшебная", "Марта, я тебя обнимаю, все правда. Держимся".
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