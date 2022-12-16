Як пише Politeka.net, Дмитро Монатик – відомий український співак. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Монатик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу артист поділився фотографією із Роксоланою, учасницею минулого нацвідбору на Євробачення. Як відомо, дует вже давно підготував спільну пісню, але її реліз було відкладено через повномасштабне вторгнення. А тепер, мабуть, незабаром композицію буде випущено.

"Інь Янь", - написав Монатик лаконічно під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це той, який мав вийти минулої зими? Так час летить", "Що це за співачка ноунейм", "З нетерпінням чекаю цього хіта", "Ааа, чекаю".

Нагадаємо, Ліда Лі зізналася, як важко переживала розрив контракту з Монатиком.

А ще Politeka повідомляла, що Монатик змусив українців захоплюватися після каверу на пісню легендарного Мозгового.

Також Politeka писала, що виступ Діми Монатика у Києві довелося зупинити через росіян, з'явилися кадри



