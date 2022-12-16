Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Монатик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артист поделился фотографией с Роксоланой, участницей прошлого нацотбора на Евровидение. Как известно, дуэт уже давно подготовил совместную песню, но ее релиз был отложен из-за полномасштабного вторжения. А теперь, видимо, скоро композиция будет выпущена.
"Инь Янь", - написал Монатик лаконично под фото.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Это тот, который должен был выйти прошлой зимой? Так время летит", "Что это за певица ноунейм", "С нетерпением жду этого хита", "Ааа, жду".
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Какие вы красивые": Сумская растрогала кадром с любимым мужем-актером
У Яуковича конфисковали все имущество: где и с кем сейчас живет беглый президент
Подумали, что землетрясение: в россии после мощного взрыва начался пожар
"Невозможно разговаривать": звезда российских сериалов отрекся от родни в Украине и пожаловался
Напомним, Лида Ли призналась, как тяжело переживала разрыв контракта с Монатиком
А еще Politeka сообщала, что Монатик заставил украицев восхищаться после кавера на песню легендарного Мозгового
Также Politeka писала, что выступление Димы Монатика в Киеве пришлось остановить из-за россиян, появились кадры