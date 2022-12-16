Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик - известный украинский певец. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Монатик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артист поделился фотографией с Роксоланой, участницей прошлого нацотбора на Евровидение. Как известно, дуэт уже давно подготовил совместную песню, но ее релиз был отложен из-за полномасштабного вторжения. А теперь, видимо, скоро композиция будет выпущена.

"Инь Янь", - написал Монатик лаконично под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это тот, который должен был выйти прошлой зимой? Так время летит", "Что это за певица ноунейм", "С нетерпением жду этого хита", "Ааа, жду".

Напомним, Лида Ли призналась, как тяжело переживала разрыв контракта с Монатиком

А еще Politeka сообщала, что Монатик заставил украицев восхищаться после кавера на песню легендарного Мозгового

Также Politeka писала, что выступление Димы Монатика в Киеве пришлось остановить из-за россиян, появились кадры



