Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка бере участь у шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Дівчина стала однією з фавориток шоу, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Олександра показала незвичайний образ у біло-жовтому вбранні. Зірка опублікувала кілька фото, вражаючи своєю красою.

"Жовтий – це не просто колір, це стиль життя", - написала Мудра.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків та написали коментарі:

"Тож так вважаю, колір всього лише хорошого", "Ого!!! Красиво. Саша, тобі дуже йде цей колір ... не дарма, він твій коханий", "Вам дуже підходить такий образ", "нуу, це вже крок вперед. прям бачу, як Сашенька піддобріла ", "Ая яй яка краса! Ти така мила і жовтий тобі йде".

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