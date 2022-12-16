Как пишет Politeka.net, Александра Мудрая - известная украинская блогерка, которая участвует в шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Девушка стала одной из фавориток шоу, за которой следят десятки тысяч украинцев украинцев в Инстаграм. А в этот раз Александра показала необычный образ в бело-желтом наряде. Звезда опубликовала несколько фото, впечатляя своей красотой.

"Желтый — это не просто цвет, это стиль жизни", - написала Мудрая.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Тоже так считаю, цвет всего только хорошего", "Ого!!! Красиво. Саша,тебе очень идет этот цвет...не зря,он твой любимый", "Вам очень подходит такой образ", "нуу, это уже шаг вперед. прям вижу, как Сашенька подобрела", "Ая яй какая красота ! Ты такая милая и жёлтый тебе идет".

Напомним, фаворитка "Холостяка" в крошечном мини-купальнике показала, что может достаться Топольскому

А еще Politeka сообщала, что фаворитка "Холостяка" Топольского жестко высказалась после скандала на шоу

Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка 2022" Топольского засветила роскошную фигуру в купальнике



