Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка, яка була підопічною Потапо. Також зірка стала ведучою шоу "Орел та Решка", другий сезон якого почали знімати перед 24 лютого. Не забуває Андраде і про Тікток, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Мішель показала, як танцює з подружкою, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Привіт", - написала зірка під кадрами, звертаючись до фанів.

Українці поставили тисячі лайків під відео та написали коментарі:

"Вау.. Мішель ви така гарна.. Я вас давно не бачила, ну після шоу маска десь не бачила, яка ви гарна...", "як круто, що в рекомендаціях тепер українські блогери", "де взяти такі штанці??????", "Мішель, кайф", "Мішель зробила моє дитинство .... і тепер вона в моєму тт, я в раю", "Мішель зробила моє дитинство .... і тепер вона в моєму тт".

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