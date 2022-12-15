Співачка Настя Каменських показала, як виглядала у глибокому дитинстві, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських – відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап та Настя". Після цього артистка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK. Ще до 24 лютого Настя поїхала з України та довгий час не поверталася на Батьківщину. Але все ж таки артистка змогла знайти сили і приїхала назад до України. Не забуває Каменських і про ТікТок, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Настя вирішила показати своє життя, поділившись фотографіями. Зірка почала з фото, де зовсім маленька та закінчила кадрами, де виступає перед багатотисячною аудиторією.

"Мрії здійснюються, якщо вірити в чудеса і багато працювати", - написала Настя, розповівши про свою мрію стати співачкою.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як на маму схожа", "Неперевершена", "Я пам'ятаю коли була маленькою і була на вашому концерті в Рівному, ніколи не забуду", "нещодавно знайшла свій старий телефон, зайшла в плейлист і мало не заплакала, стільки старих пісень та спогадів ".

Нагадаємо, співачка Успенська, яка гостювала у Потапа та Каменських, не може дочекатися паспорта Росії.

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