Известная украинская певица Настя Каменских каждый день рассказывает о своей жизни, хоть и не так часто уже делится новыми кадрами в сети. Артистка также игнорирует все вопросы о личной жизни, после того, как распространились слухи о ее возможной размолвке с Потапом.

В этот раз знаменитость разместила фото, на котором запечатлена в шубе с белым воротником и с распущенными волосами. Она добавила к снимку снежный эффект, передавая атмосферу композиции.

"Падай, падай, хуртовиною мене кружи..." – написала она строчку из песни Настя.

В сети отреагировали: «Такая песня я просто не могу, ну очень нравится 😍❤️; я обожаю эту песню❄💙💛; Красавица 😍; Песня классная, но в украинском языке нет слова "кружи"... Однако в целом 👍; Какая красивая песня спасибо Настя; Очень красивая песня❤️; В разочаровании тоже есть что-то хорошее...; Была такая песня у Кузьми подай».

Ранее супруг Каменских Потап принял решение выпустить песню, которая была написана еще в начале войны. По словам Потапа, он надеялся, что никогда не придется этого делать, однако война продолжается,а на фронте продолжают находиться мужественные защитники, у каждого из которых есть семья, мать, жена, сестра.

Напомним, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.