Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". После этого артистка занялась сольной карьерой под псевдонимом NK. Еще до 24 февраля Настя уехала из Украины и долгое время не возвращалась на Родину. Но все же артистка смогла найти силы и приехала обратно в Украину. Не забывает Каменских и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Настя решила показать свою жизнь, поделившись фотографиями. Звезда начала из фото, где совсем маленькая и закончила кадрами, где выступает перед многотысячной аудиторией.

"Мечты сбываются, если верить в чудеса и много работать", - написала Настя, рассказав о своей мечте стать певицей.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как на маму похожа", "Непревзойденная", "Я помню когда была маленькой и была на вашем концерте в Ровно, никогда не забуду", "недавно нашла свой старый телефон, зашла в плейлист и чуть не заплакала, столько старых песен и воспоминаний".

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