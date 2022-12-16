Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року Маша закінчила українську школу та поїхала на улебу до Лондона. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу дочка Полякової показала, як танцює із загадковим підлітком, а після цього він її піднімає на руки.

"Скажіть дебілу, щоб одягся", - написала Маша під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Аааа, Маша, зауваж. І до речі, одягни куртку", "Бігом шубу", "ми повинні це зробити, але ми спочатку робимо купу снігу або стрибаємо в неї після танців", "Ааа, четверта", "Тобі мама сказала куртку одягнути", "Одягнися".

Нагадаємо, старша дочка Полякової поскандалила за кордоном

А ще Politeka повідомляла, що донька Олі Полякової похвалилася своїми кулінарними талантами у Лондоні .

Також Politeka писала, що старша дочка Полякової зворушила кадрами з молодшою ​​сестрою



