Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка. Зірка виховує двох дітей – 17-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже встигла піти стопами зіркової мами і стала вокалісткою молодіжної панк-рок групи. А цього року Маша закінчила українську школу та поїхала на улебу до Лондона. Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу дочка Полякової показала, як танцює із загадковим підлітком, а після цього він її піднімає на руки.
"Скажіть дебілу, щоб одягся", - написала Маша під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Аааа, Маша, зауваж. І до речі, одягни куртку", "Бігом шубу", "ми повинні це зробити, але ми спочатку робимо купу снігу або стрибаємо в неї після танців", "Ааа, четверта", "Тобі мама сказала куртку одягнути", "Одягнися".
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Нагадаємо, старша дочка Полякової поскандалила за кордоном
А ще Politeka повідомляла, що донька Олі Полякової похвалилася своїми кулінарними талантами у Лондоні .
Також Politeka писала, що старша дочка Полякової зворушила кадрами з молодшою сестрою