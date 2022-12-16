Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. Звезда воспитывает двоих детей - 17-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже успела пойти по стопам звездной мамы и стала вокалисткой молодежной панк-рок группы. А в этом году Маша закончила украинскую школу и уехала на улебу в Лондон. Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь Поляковой показала, как танцует с загадочным подростком, а после этого он ее поднимает на руки.

"Скажите дебилу, чтобы оделся", - написала Маша под кадрами.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Аааа, Маша, заметь. И кстати, надень куртку", "Бегом шубу", "мы должны это сделать, но мы сначала делаем кучу снега или прыгаем в нее после танцев", "Ааа, четвертая", "Тебе мама сказала куртку надеть", "Оденься".

Напомним, старшая дочь Поляковой поскандалила за границей

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