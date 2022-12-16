Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф і танцюрист, а також суддя "Тацнів з зірками". Зірка після 24 лютого взяв дружину та сина, поїхавши до США. Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Влад показав сина Леона, якому виповнилося сім років.
"Синку, я чітко пам'ятаю твій перший крик... А сьогодні тобі вже 7... Навіть не віриться... Я здогадуюсь, чого ти побажав, а значить так і буде... Леоне, ми з мамою любимо тебе!", - написав Влад, звертаючись до свого сина. .
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"З днюхою красеня!!! Кращі завжди роблять кращих", "Щиро вітаю!!! Бажаю Щастя!!! Нехай усі мрії та бажання збудуться!!!", "З днем народження!!! Маму та Папу".
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Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" повідомив про трагедію з відомим ведучим та актором
А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" поскаржилася на важку долю біженки в США.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, звернувся до фанів російською