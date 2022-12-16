Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, а также судья "Тацнів з зірками". Звезда после 24 февраля взял жену и сына, уехав в США. Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Влад показал сына Леона, которому исполнилось семь лет.

"Сынок, я четко помню твой первый крик… А сегодня тебе уже 7… Даже не верится… Я догадываюсь чего ты пожелал, а значит так и будет… Леон, мы с мамой любим тебя!", - написал Влад, обращаясь к своему сыну.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"С днюхой красавчика!!! Лучшие всегда делают лучших", "Искренне поздравляю!!! Желаю Счастья!!! Пусть все мечты и желания сбудутся!!!", "С днём рождения!!! Маленький Ангелочек. Много лет, радуй своих Маму и Папу".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" сообщил о трагедии с известным ведущим и актером

А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, обратился к фанам на русском



