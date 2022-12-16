Зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, у кого стала такою красунею, поділившись фото.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка болівійського походження. Також артистка була ведучою шоу "Орел і Решка". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Мішель поділилася фотографіями, де позувала зі своєю мамою. Зірка опублікувала кілька знімків та відео, поділившись новорічним настроєм.

"У ці вихідні приїжджала моя мама

Я так чекала на неї! Коли мама поряд, завжди стає дуже тепло та спокійно.

На цей раз вона подарувала новорічний настрій! Ми поїхали за ялинкою і того ж дня швидко її прикрасили. Подивіться результат.

А у вас є новорічне настроювання?", - написала Мишко.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Кайф", "Може твоя мама мене усиновити???", "Якщо чесно то нема, думаю і не з'явиться", "Які ви красиві".

Нагадаємо, Андраде з "Орла і Решки" розбурхала зовнішністю у новій зйомці, відео

А ще Politeka повідомляла, що Андраде з "Орла та Решки" у велюровому костюмі станцювала тверк, відео

Також Politeka писала, що Андраде з "Орла і Решки" у спокусливому вбранні полоскотала нерви фанатів.



