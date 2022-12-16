Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – відома українська співачка болівійського походження. Також артистка була ведучою шоу "Орел і Решка". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Мішель поділилася фотографіями, де позувала зі своєю мамою. Зірка опублікувала кілька знімків та відео, поділившись новорічним настроєм.
"У ці вихідні приїжджала моя мама
Я так чекала на неї! Коли мама поряд, завжди стає дуже тепло та спокійно.
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На цей раз вона подарувала новорічний настрій! Ми поїхали за ялинкою і того ж дня швидко її прикрасили. Подивіться результат.
А у вас є новорічне настроювання?", - написала Мишко.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Кайф", "Може твоя мама мене усиновити???", "Якщо чесно то нема, думаю і не з'явиться", "Які ви красиві".
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