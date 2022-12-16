Для теплих новорічних фото біля ялинки Христина Решетник із синами вбралася в одному стилі, що додало знімкам особливого настрою.

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника разом із трьома синами знялася у передсвятковій фотосесії та підкорила атмосферними кадрами. Результатом зйомки Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для теплих новорічних фото біля ялинки Христина Решетник із синами вбралася в одному стилі, що додало знімкам особливого настрою.

Основним кольором був обраний червоний та його відтінки. Так, Христина Решетник із синами Іваном, Дмитром та Олександром приміряли светри з однаковою в'язкою та принтом, до яких одягли прості сині джинси. Діти щасливо посміхалися, сидячи біля ялинки поряд зі своєю улюбленою мамою.

"На вихідних ми вбрали ялинку і нарешті зробили біля неї фото. Хлопці були в чудовому настрої, від нашої красуні не відходять ні на мить. Сашуня навчився говорити слово "лялинка". Як же діти хочуть свята і нікому не вдасться його у нас забрати", - підписала знімки дружина Григорія Решетника.

Користувачам мережі дуже сподобалася фотосесія і вони написали багато теплих коментарів: "Які ви всі гарні", "Яка гарна родина", "Такі круті, позитив", "Щаслива мама, таких гарнюні троє синів".

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.