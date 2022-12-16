Для теплых новогодних фото у елки Кристина Решетник с сыновьями нарядилась в одном стиле, что добавило снимкам особого настроения.

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Григория Решетника вместе с тремя сыновьями снялась в предпраздничной фотосессии и покорила атмосферными кадрами. Результатом съемки Кристина Решетник поделилась на своей странице в Instagram.

Для теплых новогодних фото у елки Кристина Решетник с сыновьями нарядилась в одном стиле, что добавило снимкам особого настроения.

Основным цветом был выбран красный и его оттенки. Так, Кристина Решетник с сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром примерили свитера с одинаковой вязкой и принтом, к которым надели простые синие джинсы. Малыши счастливо улыбались, сидя у елки рядом со своей любимой мамой.

"На выходных мы нарядили елку и наконец-то сделали возле нее фото. Ребята были в прекрасном настроении, от нашей красавицы не отходят ни на миг. Сашуня научился говорить слово "лялинка". Как же дети хотят праздника и никому не удастся его у нас забрать", - подписала снимки жена Григория Решетника.

Пользователям сети очень понравилась фотосессия и они написали много теплых комментариев: "Какие вы все красивые", "Какая красивая семья", "Такие крутые, позитив", "Счастливая мама, таких гарнюни три сына".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.