Як повідомляє Politeka.net, Марина з романтичного реаліті "Холостяк-12" з Алексом Топольським показала, якою вона виглядала до схуднення та пластики. Дівчина також розповіла про проблеми, які їй вдалося подолати. Пост на цю тему з'явився на її сторінці в Інстаграм .

На шоу Марину нерідко намагаються вколоти тим, що вона приїхала із села. Однак сама дівчина не соромиться цього і зазначає, що пройшла нелегкий шлях до тіла та зовнішності своєї мрії.

"На перших фото ви можете побачити "розбиту" мене. Занедбана дівчина, з дуже коротким волоссям, зайвою вагою, яка бажає досягти кращого, але не знає як… Мої потуги переїхати в місто завершилися тим, що переїхала я до бабусь у смт Вовчанськ. Вступила не на ту спеціальність, яку хотіла... Ну і з бабусею жити, мої харчові звички змінилися не на краще", - написала Марина з романтичного реаліті "Холостяк-12" з Алексом Топольським.

Коли їй було 16 років, вона набрала за півроку 20 зайвих кілограмів. Дівчина багато їла, але швидко усвідомила свою проблему. Марина спробувала взяти себе до рук.

"Дієти допомагали на короткий час, я зривалася і набирала ще більше потім. Загалом, я заробила собі РХП (розлад харчової поведінки) . Так, повною мірою я випробувала на собі все що роблять булімічкі. І звичайно, що я підірвала цим здоров'я. Пам'ятаю, як я ненавиділа себе за те, що я не могла схуднути. Вважала себе слабкою, сідала на голодування, а як зривалася - відчувала провину... Бігла в туалет або "карала" себе годинами спорту на наступний день", - зізналася учасниця "Холостяка".

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