Девушка много ела, но быстро осознала свою проблему. Марина из романтического реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским попыталась взять себя в руки.

Как сообщает Politeka.net, Марина из романтического реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским показала, какой она выглядела к похудению и пластике. Девушка также рассказала о проблемах, которые ей удалось побороть. Пост на эту тему появился на ее странице в Инстаграм.

На шоу Марину нередко пытаются уколоть тем, что она приехала из села. Однако сама девушка не стыдится этого и отмечает, что проделала нелегкий путь к телу и внешности своей мечты.

"На первых фото вы можете увидеть "разбитую" меня. Заброшенная девушка, с очень короткими волосами, лишним весом, желающая достичь лучшего, но не знает как… Мои потуги переехать в город завершились тем, что переехала я к бабушкам, в пгт Волчанск. Поступила не на ту специальность, которую хотела… Ну и с бабушкой жить, мои пищевые привычки изменились не в лучшую сторону", - написала Марина из романтического реалити "Холостяк-12" с Алексом Топольским.

В то время, когда ей было 16 лет, она набрала за пол года 20 лишних килограммов. Девушка много ела, но быстро осознала свою проблему. Марина попыталась взять себя в руки.

"Диеты помогали на короткое время, я срывалась и набирала еще больше потом. В общем, я заработала себе РПП (расстройство пищевого поведения) . Да, в полной мере я испытала на себе все что делают булимички. И конечно, что я подорвала этим здоровье. Помню, как я ненавидела себя за то, что я не могла похудеть. Считала себя слабой, садилась на голодание, а как срывалась - чувствовала вину… Бежала в туалет или "наказывала" себя часами спорта на следующий день", - призналась участница "Холостяка".

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