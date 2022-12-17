Телеведуча Маша Єфросиніна у розмові з актрисою Наталкою Денисенко згадала про період, коли цінувалися лише російські артисти.

За словами Єфросініної, це був не один рік.

«Я у своїй кар'єрі застала дуже довгий період, це половина моєї кар'єри, коли засилля російських артистів було тотальним. Мені дуже добре знайомий синдром другосортності українського артиста, ти завжди трохи такий: «Зверніть на нас увагу, ми класні!», а тобі: «ні-ні-ні, ви там ззаду, постійте на епізодах, на підспівках, вийдете на розігрівання, ось зараз ви, а наприкінці вони», - згадує Єфросиніна.

За словами Єфросініної, у продюсерів теле- та кінопродукції спрацьовував звичайний прагматизм – картину з російськими акторами, відомими на всю СНД, можна продати і в Україну, і в Росію, і в Казахстан, і в Молдову.

Натомість Наталка Денисенко застала цей період, будучи студенткою і зніматися в епізодах на тлі відомих російських акторів їй було цікаво та легко.

«Я була готова до цих епізодів, до цього початку, тому що я ніби й не думала, що буду актрисою. Я думала про серйозну роботу, будучи телеведучою, на радіо, новини читала-писала. Але й знімалася в епізодах, ходила кастинги для задоволення. Заробляла гроші у студентські роки - за день заробити тисячу гривень – це була взагалі бомба. І мені це було нормально. Вони ж усі актори, зірки, а я так…», - згадала Денисенко про цей період.

Нагадаємо, Наталка Денисенко розповіла про вуличну бійку свого чоловіка.

Також повідомлялося, що Денисенко відповіла на звинувачення у зраді.

Крім того, Politeka.net писала, що Наталка Денисенко просила свого чоловіка-актора не йти до ЗСУ.