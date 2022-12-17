Як пише Politeka.net , Христина Соловій - відома українська співачка, яка стала популярною завдяки "Голосу країни", де була в команді Святослава Вакарчука. Наразі артистка досить впізнавана і за нею стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Христина поділилася прем'єрою пісні "Юність", у якій також брав участь Жадан.

"Ми з командою відкладали прем'єру відео на годину у зв'язку з масованим ракетним обстрілом України. Розумію, що зараз багато хто з вас без світла, але ми дочекаємося. Працюємо далі! Бережіться!", - написала Соловій у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже чуттєво, красиво, натхненно і дійсно про юність як пісня, так і відео, і відчуття під час прослуховування", "Сподобалися і пісня і кліп ;)", "Млинець, де моя юність…", "Малюнки для еротичних снів" .

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