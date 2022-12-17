Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая стала популярной благодаря "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука. Теперь артистка довольно узнаваема и за ней следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Кристина поделилась премьерой песни "Юность", в которой также участвовал Жадан.

"Мы с командой откладывали премьеру видео на час в связи с массированным ракетным обстрелом Украины. Понимаю, что сейчас многие из вас без света, но мы дождемся. Работаем дальше! Берегитесь!", - написала Соловий в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень чувственно, красиво, вдохновительно и действительно о юности как песня, так и видео, и ощущения во время прослушивания", "Понравились и песня и клип ;)", "Блин, где моя юность…", "Картинки для эротических снов".

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