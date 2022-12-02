Популярная украинская певица Христина Соловий, которая в одном из сезонов "Голосу країни" была фавориткой звездного тренера Святослава Вакарчука, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео со своего концерта, а в подписи к нему напсиала цитату Степана Бандеры.

Как видно, видео было снято на концерте Христины, она появилась перед камерой с флагом Украины в руках, в который буквально укуталась. Сначала певица стоит за кулисами и кокетливо крутится перед камерой, а затем в таком же игривом настроении выходит на сцену к зрителям. Кроме флага на ней приталенное полупрозрачное платье в пастельных тонах, которое подчеркнуло идеальную фигуру.

В подписи к публикации Соловий написала: "Лютая любовь. "Ни на что не сдадутся даже самые лучшие возможности и готовность помочь, если сама нация не борется и не кует своей судьбы собственной борьбой" (С) Степан Бандера". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Роскошная! Мечтаю попасть на концерт", "Это был настоящий поджог", "Как-то так при смеси с красным и возникло это знамя борьбы", "Самый мощный выход! Это тот флаг, что со Львова?", "Пример идеальной девушки", "Идеальная девушка – украинка", "Лучшая".

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