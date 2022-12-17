Як пише Politeka.net, Катя Осадча – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Осадча і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити про свята та новорічну ялинку.

Чи "на годині" цього року новорічні свята?

Чи актуальна ялинка, чи будь-який прояв святкування?

Особливо коли після обстрілу повернення світла та води вже неймовірне свято.

Нові тривоги (як зараз) взагалі наводять на бажання скасувати все.

Було багато суперечок з приводу ялинки у Києві, але у Бучі прикрашена ялинка стала символом відродження, у Харкові головну ялинку прикрасили на станції метро і вона є символом незламного міста”, - написала Катя.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У Бучі ялинка стала символом свавілля міської ради. Суспільство цього не хотіло, але його як завжди ніхто не питав. Буча в крові, не може прийти до тями, люди досі без даху над головою, люди втратили своїх рідних, досі Буча прощається зі своїми Героями, Буча у темряві .... Тому не пишіть дурниць ", "Люди не хочуть ялинку тільки від думки, що на неї витратять гроші! А гроші і допомогу болю потрібні військовим", "Не вчасно! Може як для діток то нехай їм буде радість, а так треба допомагати нашим військовим".

Нагадаємо, Осадча заговорила про зрадницю Лорак, яка обрала життя на росії.

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