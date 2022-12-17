Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Осадчая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поговорить о праздниках и новогодней елке.

"На часі" ли этого года новогодние праздники?

Или актуальна елка, или любое проявление празднования?

Особенно когда после обстрелов возвращение света и воды уже невероятный праздник.

Новые тревоги (как сейчас) вообще наводят на желание отменить все.

Было много споров по поводу елки в Киеве, но у Бучи украшенная елка стала символом возрождением, в Харькове главную елку украсили на станции метро и она символ несгибаемого города", - написала Катя.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"В Буче елка стала символом произвола городского совета. Общество этого не хотело, но его как всегда никто не спрашивал. Буча в крови, не может прийти в себя, люди до сих пор без крыши над головой, люди потеряли своих родных, до сих пор Буча прощается со своими Героями, Буча во тьме…. Поэтому не пишите глупостей", "Люди не хотят елку только от мысли, что на нее потратят деньги! А деньги и помощь боли нужны военным", "Не ко времени! Может как для деток то пусть им радость будет, а так надо помогать нашим военным".

Напомним, Осадчая заговорила о предательнице Лорак, которая выбрала жизнь на россии

Также Politeka сообщала, что Осадчая рассказала, с чем столкнулась во время поиска пропавших людей

А еще Politeka писала, что Осадчая проговорилась о важном дне, Горбунов и Потап отреагировали



