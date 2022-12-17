Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий бізнесмен зі Львова, який відкрив свою справу у США. А цього року Топольський став новим "Холостяком". Проект уже виходить на телеекранах і однією із фавориток головного героя стала Катерина Лозовицька. За учасницею вже стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу зірка показала фото, де позувала у білій сукні зі спущеними бретельками.

"Ще одна церемонія пройдено.

Які троянди вручені і можна було б розслабитися, але ні!

На завершення на нас усіх чекав виклик — чи зможемо ми порозумітися і розділити побачення", - написав Топольський.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"У вас така енергетика дуже приємна і притягує, дивлюся і розчулююся", ""ну ви гарна, капець, я чесно гонор не розумію, які можуть бути комплекси щодо фігури.. вона ідеальна", "Я вийшла заміж у цій сукні".

Нагадаємо, Катя з "Холостяка-12" заступилася за Алекса Топольського після скандалу.

А ще Politeka повідомляла, що фаворитка "Холостяка" розповіла, яким вийшов їхній перший поцілунок.

Також Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" віддалася почуттям наодинці з Топольським