Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен из Львова, который открыл свое дело в США. А в этом году Топольский стал новым "Холостяком". Проект уже выходит на телеэкранах и одной из фавориток главного героя стала Екатерина Лозовицкая. За участницей уже следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз звезда показала фото, где позировала в белом платье со спущенными бретельками.

"Еще одна церемония пройдена.

Как розы вручены и можно было бы расслабиться, но нет!

В завершение нас всех ждал вызов — сможем ли мы найти общий язык и разделить свидание", - написал Топольский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У вас такая энергетика очень приятная и притягивающая, смотрю и умиляюсь", ""ну вы красивая, капец, я честно гонор не понимаю, какие могут быть комплексы насчёт фигуры.. она идеальная", "Я вышла замуж в этом платье".

Напомним, Катя из "Холостяка-12" вступилась за Алекса Топольского после скандала

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