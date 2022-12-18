Український музикант Святослав Вакарчук опинився у прифронтовій зоні з військовими, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук – відомий український музикант та лідер гурту "Океан Ельзи". Зірка після початку повномасштабного вторгнення почав активно виступати перед військовими, включаючи прифронтові зони. Цього разу не став винятком, адже Вакарчук відвідав 79 бригаду.

"Ще трохи з поїздок цього тижня. Виступ у 79-му. Прифронтове селище, неподалік позицій, що стійко утримують десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади", - написав Вакарчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я виріс на вашій музиці. тепер я бачу, що вона не товар на продаж, а справжнє полум'я від серця до серця. спасибі й благословить Вас Господь Бог. Слава Україні", "Святослав Вакарчук, найкращий. Приїжджаєте до Звягеля Житомирська область" , "Нехай звучить над Дніпром твоя пісня солов'я!", "Святославе, дякую вам за справжню підтримку наших бійців".

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