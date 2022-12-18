Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы". Звезда после начала полномасштабного вторжения начал активно выступать перед военными, включая прифронтовые зоны. Этот раз не стал исключением, ведь Вакарчук проведал 79-ю бригаду.

"Еще немного из поездок на этой неделе. Выступление в 79-м. Прифронтовый поселок, неподалеку от позиций, устойчиво удерживающих десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады", - написал Вакарчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я вырос на вашей музыке. теперь я вижу, что она не товар на продажу, а настоящее пламя от сердца к сердцу. спасибо и да благословит Вас Господь Бог. Слава Украине", "Святослав Вакарчук, лучший. Приезжаете в Звягель Житомирская область", "Пусть звучит над Днепром твоя песня соловья!", "Святослав, благодарю вас за подлинную поддержку наших бойцов".

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