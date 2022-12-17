У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023", стало відомо, кого обрали українці.

У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який мав відбутися в Україні. Проте, через війну, фінал Євробачення пройде у британському Ліверпулі.

Так, у фіналі Національного відбору українці через програму "ДІЯ" обрали переможця. Ним став відомий дует TVORCHI, який складається із вокаліста Джеффрі Кенні та клавішника Андрія Гуцуляка.

На сцені Національного відбору колектив виконав пісню Heart Of Steel. У хлопців були не тільки цікаві образи, а й вся постачання. Так, Джеффрі вийшов на сцену у жовтому блискучому костюмі, а Андрій – у всьому чорному. Позаду них на екранах були зображення із символами ядерної небезпеки, а шоу-балет танцював у протигазах.

Зазначимо, цього року за право представляти Україну боролися 10 учасників. Першим на сцену Нацвідбору вийшов співак Moisei, а наступними стали по черзі відповідно: OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUT, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

Нагадаємо, що цього року у журі конкурсу опинилися Джамала, Тарас Тополя та Юлія Саніна. Їхні глядачі обрали за допомогою голосування у додатку "Дія". А ведучими фіналу Нацвідбору стали співачка Злата Огневич, солістка гурту Go_A Катерина Павленко та постійний коментатор пісенного конкурсу Тимур Мірошниченко.

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