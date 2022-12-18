Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість також захоплюється спортом та навчає українців розтяжці. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Нікітіна розповіла про нову прем'єру, де її українці побачать у новому амплуа.

"Сьогодні прем'єра моєї пісні на М1 о 15:54

-Сказати що я задоволена, нічого не сказати, я ще рік тому і мріяти про це не могла. І ось це відбувається прямо зараз.

-Дуже вдячна всім, хто мене підтримує, виставляє убік, додає в плейлисти, знімає видоси

-наступне фото, то вам", - написала Катя у своєму блозі.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вже готуєш наступну?)", "Вау, вау", "Красива".

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Нікітіна розкрила несподівані факти про себе .

А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" стала співачкою і розбурхала новим треком

Також Politeka писала, що Нікітіна з "Жіночого Кварталу" зізналася, як її потрапило до "Кварталу 95".



