Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організовує благодійні вечері для збирання грошей для України. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Мартиновська показала себе перед дзеркалом, зробивши селфі. Зірка вирішила поділитись своєю маленькою трагедією через відключення світла.
"Я вже не бубни майже. Мовчки сиджу собі в темряві і качаю сідниці на 25-й поверх", - написала Ольга.
"Та тепер темними ночами без зв'язку нарешті знайшовся час і бажання почистити два телефони. А там, здається, начебто вже 10 життів прожито. У вас теж так?", - написала зірка.
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