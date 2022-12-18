Шеф-кухар Ольга Мартиновська, суддя "Майстер Шеф", показала себе та розповіла, з якою проблемою зіткнулася через відключення світла.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка після 24 лютого зайнялася написанням книги про українську кухню, а також організовує благодійні вечері для збирання грошей для України. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Мартиновська показала себе перед дзеркалом, зробивши селфі. Зірка вирішила поділитись своєю маленькою трагедією через відключення світла.

"Я вже не бубни майже. Мовчки сиджу собі в темряві і качаю сідниці на 25-й поверх", - написала Ольга.

"Та тепер темними ночами без зв'язку нарешті знайшовся час і бажання почистити два телефони. А там, здається, начебто вже 10 життів прожито. У вас теж так?", - написала зірка.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" здивувала заявою про українську мову

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська з "Майстер Шеф" показала, як розслаблюється з Ярославським

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" набрала зайві кг на зйомках та здивувала кадрами