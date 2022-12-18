Шеф-повар Ольга Мартыновская, судья "Мастер Шеф", показала себя и рассказала, с какой проблемой столкнулась из-за отключения света.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей проекта "Мастер Шеф". Звезда после 24 февраля занялась написанием книги об украинской кухне, а также организовывает благотворительные ужины для сбора денег для Украины. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мартыновская показала себя перед зеркалом, сделав селфи. Звезда решила поделится своей маленькой трагедией из-за отключений света.

"Я уже не бубню почти. Молча сижу себе в темноте и качаю ягодицы на 25-й этаж", - написала Ольга.

"Да теперь темными ночами без связи наконец-то нашлось время и желание почистить два телефона. А там, кажется, вроде уже 10 жизней прожито. У вас тоже так?", - написала звезда.

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