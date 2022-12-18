Український телеведучий Володимир Остапчук показав, як вирушив до прифронтової зони до Харківської області, яка була звільнена від окупантів.

Як пише Politela.net , Володимир Остапчук - відомий український шоумен, який став зіркою "Маска". Знаменитість був одружений спочатку з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей, а 2020 року Володимир розлучився і відразу одружився з нотаріусом Христиною. Нещодавно у пари почалися проблеми і вже восени стало відомо про їхнє розлучення. Поки що Остапчук із дружиною не підтвердили інформацію, але вже перестали стежити один за одним в Інстаграм.

А цього разу Володимир показав, як вирушив у звільнений Ізюм. Зірка поділився кадрами у своєму сторіс.

"Їдемо до Ізюму, почуття, начебто реально на танку", - написав зірка.

Також артист показував руйнування, які були довкола. На відео можна побачити зруйнований міст, який, мабуть, було знищено під час бойових дій.

"Зараз їдемо до дітей.

- подарунки від волонтерських фондів Хмельницького

- концерт

– адресна допомога городянам”, – написала Остапчук про плани на поїздку.

Напомним, Остапчук подшутил над Зеленским после нового интервью

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